Time inglês leva 8 a 0 no primeiro tempo e não volta do intervalo

O time inglês Abingdon United registrou uma de suas vitórias mais memoráveis no sábado, quando venceu o rival Abingdon Town por 8 a 0, mas descobriu que o outro time havia deixado o estádio no intervalo para se poupar de mais embaraço.

LEIA TAMBÉM > Mulheres e filhos do Estados Islâmico são largados no deserto

As duas equipes jogam na Divisão Helênica Um Leste, divisão inferior do futebol inglês, onde o United está em segunda colocação, em busca de promoção, enquanto o Town está em último lugar com apenas duas vitórias durante toda a temporada.

Os anfitriões venciam por 4 a 0 em 15 minutos de jogo e somaram mais quatro gols antes do intervalo. Os visitantes, no entanto, se recusaram a participar do segundo tempo e deixaram suas coisas no vestiário, abandonando o local sem nenhuma explicação.

“Nos meus 30 anos de futebol, nunca soube que isso acontecesse”, disse o secretário do United, John Blackmore, à BBC Sport.

“Havia uma multidão razoável de cerca de 160 pessoas e elas ficaram tão chocadas quanto qualquer outra pessoa. Queremos ganhar um jogo, mas não dessa maneira.”

O presidente da Abingdon Town, Brian Kirk, disse estar “incrivelmente desapontado” ao saber do incidente.

“Depois de todos os problemas que tivemos no ano passado, esperávamos superar os problemas e estabilizar o time”, disse Kirk, referindo-se às questões financeiras que quase viram o time desistir.

O Abingdon Town também divulgou um comunicado no domingo pedindo desculpas aos espectadores que esperavam assistir a um jogo completo./Com informações da Reuters