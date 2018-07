Time invicto do Corinthians custa menos que ‘astros’ dos rivais

A falta de recursos fez com que o Corinthians adotasse a filosofia do “bom e barato” para montar o elenco e o resultado tem sido muito acima do esperado por todos no clube. Para formar o time titular, a diretoria gastou R$ 16,8 milhões, menos que alguns rivais investiram apenas em um de seus astros.

Se contar a formação que derrotou o Sport na última rodada, o valor sobe para R$ 20,3 milhões, mas o investimento continua sendo menor do que o feito individualmente por rivais para contratar Lucas Pratto, Miguel Borja e Everton Ribeiro.

O São Paulo pagou R$ 20,7 milhões por 50% dos direitos econômicos do argentino. Já o Palmeiras, com ajuda da Crefisa, sua patrocinadora, investiu R$ 32,5 milhões em Borja. E o Flamengo desembolsou R$ 22 milhões por Everton Ribeiro.

Por outro lado, o Corinthians montou o time titular com Cássio, Fagner, Pablo, Jadson e Jô chegando de graça. E Guilherme Arana e Maycon são da base. Balbuena custou R$ 6,3 milhões, Gabriel saiu por R$ 6,5 milhões e Rodriguinho foi comprado por R$ 4 milhões. Romero foi contratado por R$ 6,8 milhões, valor pago por investidores.

Na partida com o Sport, o time de Carille contou com Pedro Henrique (da base) na zaga e o atacante Clayson (contratado por R$ 3,5 milhões).

Vale lembrar que esses foram valores convertidos em real na época da negociação. Os dados não levam em consideração o que foi gasto com luvas e comissões para empresários.

Apesar das dificuldades financeiras, a diretoria não pretende se desfazer de nenhum dos jogadores nesta janela de transferência. O clube recebeu ofertas por alguns atletas, mas decidiu só fazer negócio se chegar uma oferta realmente tentadora. Mesmo assim, tentará fechar agora e ficar com o atleta até dezembro.

Quanto a Pablo, o clube retomou as negociações com o agente do zagueiro, Fernando César, que recentemente disse que as conversas tinham sido suspensas depois de o Corinthians lhe propor pagar a comissão pela compra do defensor em 54 parcelas – ele queria o valor à vista. O jogador foi emprestado pelo Bordeaux até o fim do ano e o Corinthians terá de pagar 1,2 milhão de euros (R$ 4,4 milhões) para ficar em definitivo com ele.