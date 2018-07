Time israelense ignora protestos e contrata muçulmanos

Isso porque o Beitar Jerusalém tem uma tradição de não contratar jogadores árabes ou muçulmanos. Mas o presidente do clube decidiu acabar com o preconceito e acertar com os dois garotos, um de 19 outro de 23 anos. No domingo, enquanto a equipe enfrentava o Bnei Yehuda, parte da torcida protestou contra as contratações, fazendo uso de faixas e cânticos preconceituosos.

O presidente de Israel, Simón Peres, logo se pronunciou, pedindo à Federação Israelense que tomasse medidas duras contra o racismo. O Beitar Jerusalém foi multado em cerca de 13 mil dólares e também recebeu como punição o fechamento de um setor de sete mil lugares do seu estádio, onde ficam os torcedores mais radicais.

Mostrando-se firme na decisão, o Beitar não desistiu dos reforços, apresentados nesta quarta-feira, numa rápida entrevista coletiva que contou inclusive com o prefeito de Jerusalém. "Eu vou conquistar os torcedores com o meu futebol", garantiu Sadaev.