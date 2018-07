Time italiano admite interesse em Adryan, do Flamengo O Catania, clube que foi apenas o oitavo colocado no último Campeonato Italiano, confirmou nesta quarta-feira que pretende contratar o atacante Adryan, que está encostado no Flamengo. O próprio presidente do clube, Antonino Pulvirenti, confirmou o interesse em entrevista coletiva.