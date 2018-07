Time mexicano confirma que negocia para ter Ronaldinho

Um dos melhores jogadores de sua geração, Ronaldinho Gaúcho pode parar em um time inexpressivo do futebol mexicano. Nesta sexta-feira, o Querétaro, equipe de cidade homônima, confirmou que negocia para contar com o meia-atacante de 34 anos, Bola de Ouro em 2004 e 2005.

A negociação, revelada pela imprensa mexicana, foi confirmada pelo presidente do clube, Adolfo Rio. "Temos que ser muito cautelosos. Será oficial quando estiver concluída (a negociação) e isso terá que vir da parte dos donos (do clube), disse o dirigente, em entrevista à rede de TV Televisa.

A transferência só pode acontecer nesta sexta-feira, uma vez que o mercado de transferências internacionais fecha nesta noite na América do Norte. O Querétaro, campeão três vezes no México (Clausuras de 2005 e 2006 e Apertura de 2008), trocou de donos recentemente.

O antigo proprietário do clube, Amado Yáñez, foi preso por fraude bancária. Assim, o Querétaro passou para as mãos das autoridades tributárias mexicanas. Recentemente, o Grupo Imagem, um consórcio de meios de comunicação locais, adquiriu o clube.

Ronaldinho está sem clube desde o fim de julho, quando se desligou do Atlético Mineiro. Ele chegou a negociar com o Palmeiras, mas não houve acordo. No México, teria como companheiros os atacantes Danilinho (ex-Atlético-MG) e William (ex-Palmeiras), além do veteraníssimo Sinha, de 38 anos.