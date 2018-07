Time mineiro anuncia que meia Thaciano será reforço do Santos

Thaciano tem 20 anos e foi titular do Porto, de Caruaru (PE), durante toda a temporada 2014, jogando a Série D do Brasileiro. No ano passado, chegou a disputar o Pernambucano pelo Porto. Negociado com o Boa, foi titular em 10 partidas na Série B, durante a campanha que culminou com o rebaixamento da equipe de Varginha. Em 2016, foi um dos destaques do Boa no Campeonato Mineiro, marcando um gol.

De acordo com o Boa, Thaciano assinou contrato no início da tarde desta segunda-feira e fica no Santos por empréstimo de um ano. No ano passado, ele defendeu o Brasil na Universíade, pela seleção universitária.