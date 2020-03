Time misto do Flamengo busca manter embalo contra Botafogo atrás de estabilidade

De um lado, uma equipe que já levantou três taças em 2020; do outro, um rival que vive período de vacas magras, ainda em busca de estabilidade na temporada. Flamengo e Botafogo se encontram neste sábado, às 18 horas, no Maracanã, no primeiro clássico da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O Flamengo tem as atenções divididas com a Copa Libertadores. O time rubro-negro venceu o Junior Barranquilla, na Colômbia, na última quarta-feira, e enfrenta o equatoriano Barcelona, em casa, na próxima quarta. Com o calendário apertado, Jorge Jesus deve poupar quase todos os titulares, assim como na estreia da Taça Rio, quando o time goleou a Cabofriense por 4 a 1. No Grupo A, a equipe treinada pelo português tem os mesmos três pontos do Botafogo, que bateu o Boavista por 2 a 1.

A partida deste sábado, porém, deve marcar o retorno de Bruno Henrique aos gramados. Afastado por lesão no joelho desde 19 de fevereiro, o atacante treinou normalmente nesta sexta-feira e pode ganhar minutos para readquirir ritmo de jogo, já com o duelo da Libertadores em mente.

Para frustração da torcida alvinegra, ainda não vai ser desta vez que o japonês Honda, principal reforço do ano, fará sua estreia. O meia entrará em campo apenas na próxima terça, diante do Paraná, no Engenhão, pela Copa do Brasil. "Ele teve uma gripe. A visão do todo é importante em termos de gestão. A análise que fizemos é que seria melhor a estreia contra o Paraná", afirmou o técnico Paulo Autuori.

O confronto com o arquirrival dá ao Botafogo a oportunidade de se impor em uma partida de grande exigência, algo que ainda não ocorreu em 2020. Nos clássicos, o alvinegro conquistou vitória suada contra os reservas do Vasco, por 1 a 0, e sofreu dura derrota de 3 a 0 para o Fluminense; na Copa do Brasil, chegou à terceira fase aos trancos e barrancos, depois de empates com Caxias e Náutico (ganhou nos pênaltis).

"É um clássico pesado. O momento do Flamengo todos sabem, e enfrentá-los é difícil, mas tenho falado que o importante é coragem e fazer aquilo que estamos treinando", disse Autuori.