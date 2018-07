Tite muda ataque e Luciano tem chance como titular

Romero e Lucca são os artilheiros da temporada, mas Luciano, que ainda não marcou um gol em 2016, é a aposta de Tite para o Corinthians voltar a vencer. O atacante deve ser titular para enfrentar a Ponte Preta, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, às 11 horas, em Itaquera.

André, em má fase e criticado pela torcida, foi sacado do time no treino desta terça-feira. A vaga foi dada a Luciano porque o atacante melhorou fisicamente e agora tem chance de brigar por uma posição no time. É grande a chance que o atacante tem para voltar a ser titular.

Luciano vivia grande fase em 2015. Ele foi o grande nome do Corinthians na vitória contra o Avaí, em 16 de agosto, marcando dois gols do time (2 a 1). Mas no jogo seguinte, contra o Santos, ele sofreu uma lesão grave no joelho direito e só voltou aos gramados neste ano, quando voltou a ser relacionado em fevereiro.

O reinício, no entanto, foi difícil. Ele voltou sem ritmo de jogo e não conseguiu lugar no time titular. André assumiu a função de centroavante. Já Romero e Lucca, os artilheiros da equipe, com sete e seis gols respectivamente, disputam a mesma posição e jogam pelo lado esquerdo do campo. Lucca foi titular na maior parte da temporada. Mas os dois perderam lugar para Marquinhos Gabriel.

Com mais essa mudança no ataque, Tite tenta dar mais poder de fogo ao Corinthians e principalmente voltar a vencer uma partida depois de cinco jogos. No Brasileirão, o time estreou com um empate contra o Grêmio (0 a 0) e perdeu, no fim de semana, para o Vitória (3 a 2) em Salvador.