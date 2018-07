Time norte-americano não libera e Marta desfalca seleção em amistoso

A técnica Emily Lima não poderá contar com a atacante Marta para o amistoso da seleção brasileira contra a Alemanha no dia 4 de julho. A maior artilheira da história da equipe feminina do Brasil será desfalque porque não foi liberada pelo seu time, o Orlando Pride, dos Estados Unidos.

O clube americano não liberou a brasileira porque o amistoso não será disputado em data Fifa. Não foi o único. Ao todo, Emily anunciou nesta terça-feira oito mudanças na sua convocação inicial de 20 jogadoras para o amistoso marcado para às 12h45 (de Brasília) do dia 4, na cidade alemã de Sandhausen.

Das oito jogadoras vetadas para o amistoso, seis atuam no futebol dos EUA: as zagueiras Bruna Benites (Houston Dash) e Mônica (Orlando Pride); as meias Camila (Orlando Pride) e Andressa Machry (Houston Dash); e as atacantes Marta e Debinha (North Carolina Courage).

As outras duas atletas cortadas da convocação inicial jogam no futebol brasileiro: a goleira Letícia, do Corinthians, e a lateral Fabiana, do Corinthians/Audax.

Para compensar estas baixas, Emily chamou a goleira Viviane (Osasco Audax), as zagueiras Antônia (Ponte Preta) e Jucianara (Corinthians/Audax), a lateral Maurine (Santos), as meias Monique (Corinthians/Audax), Maria (Santos) e Rita de Cássia (São José), e a atacante Chu (São José).

A seleção brasileira está em alta sob o comando de Emily, que tem 100% de aproveitamento desde que assumiu o cargo. Neste mês, venceu Islândia e Espanha e, antes, ela comandou o time ao título do Torneio Internacional de Manaus, em dezembro passado, com quatro triunfos em quatro jogos, e em uma goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia, também na capital do Amazonas, em abril.

Em 2017, o Brasil não disputará competições oficiais, somente amistosos nas datas Fifa. O próximo ano será de disputa da Copa América, que dá vaga para a Copa do Mundo de 2019, na França, e os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão. Depois de encarar a Alemanha, a seleção disputará o Torneio das Nações, nos Estados Unidos - a estreia será em 27 de julho contra o Japão.