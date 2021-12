Time da Noruega lança camisa com QR code para defender direitos humanos e criticar Copa no Catar

O clube norueguês Tromso IL apresentou nesta segunda-feira "a primeira camisa de futebol com código QR do mundo", iniciativa que visa falar sobre direitos humanos no Catar antes da realização da Copa do Mundo de 2022 no país árabe, alvo de críticas pelas condições oferecidas aos trabalhadores do evento. A ação é resultado de uma parceria com a Anistia Internacional.

O novo uniforme da equipe contém as formas geométricas características por toda a extensão da camisa. Quando escaneadas pela câmera do celular, o usuário é levado para um site que trata sobre os direitos humanos e o "sportwashing" — forma de usar o evento para melhorar a reputação do país.

“Com isso, esperamos estimular primeiro conversas e depois mais debates. Queremos mais shows”, disse Tom Hogli, ex-jogador profissional que se tornou gerente de relações públicas da Tromso IL, durante a apresentação da camisa.

A equipe da primeira divisão vestirá esta camisa única no domingo contra o Viking, na final do campeonato, antes do recesso de inverno. Segundo o Tromso, eles foram o primeiro clube de futebol profissional do mundo a convocar um boicote à Copa do Catar em forma de protesto contra as condições dos trabalhadores imigrantes no país.

Tromsø IL was the first professional club worldwide to speak out against the inhumane conditions in the country. The club is now making a new push - this time in collaboration with Amnesty International and Malcolm Bidali. For more https://t.co/Vv0NPRGwSJ pic.twitter.com/xCdDQeB47f — TIL (@TromsoIL) December 6, 2021

A ideia de um boicote pegou na Noruega, mas uma votação dentro da federação nacional finalmente descartou essa possibilidade em junho. Em campo, a seleção norueguesa, que conta com o jovem astro Erling Haaland, do Borussia Dormund, não conseguiu se classificar.

O Catar, por sua vez, rejeita veementemente essa crítica, observando que reformou sua legislação trabalhista e estabeleceu um salário mínimo. Reconhecendo as reformas introduzidas, a Anistia Internacional no mês passado ao Catar para cessar os abusos contra trabalhadores imigrantes durante as obras para o evento.