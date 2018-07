Time polonês é punido e Real Madrid jogará em estádio vazio na Liga dos Campeões

O Legia Varsóvia terá que enfrentar o Real Madrid num estádio vazio, no jogo da Liga dos Campeões marcado para o dia 2 de novembro, pelo Grupo F. O clube polonês não poderá ter torcida no duelo por causa de punição aplicada pela Uefa, nesta quinta-feira. O time foi punido em razão do comportamento violento dos fãs na partida contra o Borussia Dortmund.

Há duas semanas, torcedores poloneses entraram em confronto com seguranças do estádio Wojska Polskiego durante a goleada de 6 a 0 sofrida diante dos alemães. Objetos foram lançados em campo e torcedores também acenderam sinalizadores. Houve ainda registro de mensagens antissemitas em faixas, neste primeiro jogo do time polonês em casa em 20 anos na Liga dos Campeões.

Devido às infrações, o Legia Varsóvia foi punido com a obrigação de jogar contra o Real no estádio vazio. Além disso, terá que pagar multa de 80 mil euros (cerca de R$ 290 mil). Trata-se de mais uma entre diversas punições sofridas pelo time polonês nas últimas temporadas, entre acusações de antissemitismo e protestos da torcida contra a UEFA.

Após ser goleado pelo Borussia, o Legia foi batido pelo Sporting por 2 a 0 na terça, pela segunda rodada do Grupo F. Na última posição da chave, ainda sem pontuar, o time polonês enfrentará o Real Madrid na próxima rodada, na Espanha, no dia 18 de outubro. No jogo seguinte, em casa, cumprirá a punição aplicada pela Uefa nesta quinta.