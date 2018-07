Time principal do Grêmio estreia no Gaúcho com goleada

SÃO PAULO - Depois de jogar as duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho com seu time B, o Grêmio mandou o que tinha de melhor a campo neste domingo para enfrentar o Aimoré e foi recompensado com uma boa goleada por 4 a 0 na Arena Grêmio. Kleber, Barcos, Bressan e o estreante Edinho, ex-Inter, fizeram os gols tricolores.

O primeiro foi do argentino. Aos 13 minutos, Barcos dominou bela bola na coxa, na meia direita, já perto da área, cortou o zagueiro e, de esquerda, mandou no ângulo, para fazer um dos gols mais bonitos do ano até aqui.

Ele também foi fundamental no segundo gol, cabeceando o cruzamento vindo da esquerda. Bressan desviou no meio do caminho e ampliou. Pouco depois, a falta batida na área teve a conclusão de Edinho, único reforço a estrear. Na segunda etapa, pênalti bobo cometido pelo Aimoré. Kleber foi para a cobrança e deixou o dele.

Com esse resultado, o Grêmio chegou aos seis pontos na liderança do Grupo B. Na quarta-feira, diante do Brasil de Pelotas, vai usar novamente o time B. Depois, domingo, enfrenta o Juventude com a equipe principal, como deve ocorrer até o fim do Estadual.