Time reserva do Grêmio joga contra o Paraná para manter viva a chance de título

De olho na disputa das quartas de final da Copa Libertadores na semana que vem, o Grêmio faz um duelo contra o Paraná, às 16 horas deste sábado, em casa, fundamental para manter viva a chance do time ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas o foco no duelo contra o Atlético Tucumán, na terça-feira, indica que Renato Gaúcho vai optar por um time reserva neste fim de semana.

A derrota por 1 a 0 para o Internacional, no último domingo, acirrou a rivalidade com o rival de Porto Alegre, mas deixou o Grêmio oito pontos distante da liderança. A 14 rodadas do fim do Brasileirão, a equipe do técnico Renato Gaúcho precisa de um aproveitamento alto para ser campeão nacional, tarefa dificultada pela opção de poupar jogadores antes de partidas da Libertadores.

Contra o Paraná, lanterna da competição, Renato tem desfalques até em sua equipe reserva. A principal lacuna no elenco é na posição de centroavante, uma vez que Jael e André estão machucados. Por isso, uma improvisação no setor será necessária, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores.

"Infelizmente, perdemos dois grandes jogadores, que estavam em um grande momento", comentou o meia Alisson. "O Jael vivia grande momento e o André estava crescendo. Mas sabemos que temos outros jogadores de qualidade. Acho que foi em 2016 que o Grêmio jogou sem referência na frente, com o Luan. O Renato sabe muito bem o que pode fazer, tem jogadores de qualidade dentro do grupo e que podem dar conta", garantiu.

Promovido ao time titular depois da transferência de Jailson, Cícero estará entre os poupados no duelo contra o Paraná e o mesmo vale para Thaciano, que deve ganhar vaga aberta por causa das lesões dos centroavantes e o deslocamento de Luan para a função. Ainda sem condição para jogar, o volante Michel vai ficar de fora mais uma vez, mas Marinho está recuperado e pode atuar. A vaga de "falso 9" no time reserva deverá ser ocupada por Thonny Anderson.