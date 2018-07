Reservas do Grêmio sofrem para bater o Veranópolis

Com time praticamente todo reserva, o Grêmio esteve longe de empolgar nesta quarta-feira, mas fez o suficiente para vencer o Veranópolis por 1 a 0, fora de casa, em pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Bobô marcou o único gol da partida, na qual o Grêmio teve apenas Giuliano da equipe titular.

O gol foi marcado aos 5 minutos do segundo tempo, quando Lincoln acertou bela enfiada para Bobô invadir a área e bater entre as pernas do goleiro do Veranópolis. O gol marcou a concretização do domínio que o time visitante já vinha demonstrando desde a metade do primeiro tempo.

Na etapa inicial, foram duas boas chances de gol para o time gremista. Em uma delas, Lincoln acertou o travessão, após belo passe de Giuliano. O Veranópolis, até então, oferecia poucas ameaças ao gol defendido pelo goleiro Bruno Grassi - o técnico Roger Machado poupou quase todo o time visando a estreia do Grêmio na Copa Libertadores, na próxima semana.

O time da casa, no entanto, cresceu no segundo tempo, após levar o gol. E criou chances suficientes para virar o placar. Contudo, parou na defesa gremista ou nos próprios erros. Em uma das melhores oportunidades dos anfitriões, aos 22, Júlio Madureira e Zambi bateram cabeça literalmente dentro da área e Madureira acabou cabeceando para fora, em lance atrapalhado. Zambi teve outras duas boas chances no ataque, sem sucesso.

Com o triunfo, o Grêmio manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. E divide a liderança com o Juventude, ambos com nove pontos conquistados até agora. O Veranópolis é o 11º, com apenas um ponto.