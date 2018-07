Time reserva do Santos busca outra vitória no Brasileiro Muricy Ramalho não muda o time reserva do Santos para tentar a vitória diante do Coritiba, neste domingo, às 19 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra vez foi ele quem se encarregou da preparação da equipe no treino da última sexta-feira e passou informações sobre o adversário, mas o técnico no jogo outra vez será o seu auxiliar, Tata.