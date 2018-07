Time russo anuncia contratação de Roberto Carlos

O Anzhi foi promovido da segunda para a primeira divisão do Campeonato Russo há duas temporadas. Em 2010, na sua volta à elite, ficou na 11.ª posição, entre 16 clubes. Escapou do rebaixamento por três pontos.

Por conta do forte inverno russo, o calendário do futebol naquele país é diferente do da maioria das grandes ligas europeias. Começa em março e vai até a virada do ano. Desta forma, o brasileiro só deverá estrear no final de fevereiro, no jogo contra o Zenit, pela Copa da Rússia.

O site do Anzhi destaca uma foto do lateral-esquerdo durante a Copa do Mundo de 1998, a primeira das três em que Roberto Carlos defendeu o Brasil. Ele estava no Corinthians desde o início de 2010 e deixou o clube paulista no último sábado, reclamando da perseguição da torcida, descontente com o fato de ele não ter atuado na eliminação do time da Copa Libertadores, na Colômbia, para o Tolima.

O Anzhi ganhou novo fôlego financeiro depois de ser comprado pelo bilionário Suleiman Kerímov, um dos homens mais ricos da Rússia. Especula-se que ele vá pagar a Roberto Carlos até 6,5 milhões de Euros por temporada.