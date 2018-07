Time russo é forçado a pegar jogadores emprestados para amistoso

O técnico do Zenit, o italiano Luciano Spalletti, pediu ajuda do Lokomotiv após vários jogadores do clube serem convocados para defender suas seleções nacionais, informou a mídia búlgara.

Vencedor da Copa da Uefa de 2008, o Zenit recebeu permissão especial dos organizadores da Marbella Cup para registrar Nenad Lukic, Martin Kavdanski, Plamen Krachunov, Dani Kiki e Dragi Kotsev para a partida de terça-feira contra os atuais campeões da República Tcheca.

O Zenit, que é apoiado pela gigante de energia Gazprom, venceu o Lokomotiv por 2 x 1 na quinta-feira em partida prévia para o torneio.

(Reportagem de Angel Krasimirov)