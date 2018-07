Time russo reverte punição e estará na Liga Europa

No mês passado, a União Russa de Futebol impediu a ida do FC Rostov para a Liga Europa, alegando que os dirigentes haviam "violado regras de licenciamento". A decisão fez com que o clube apelasse à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que nesta segunda-feira anunciou a decisão favorável ao time.

A informação foi bastante celebrada pelo FC Rostov, clube que está longe de ser um dos principais da Rússia e que terá na Liga Europa uma grande possibilidade de lucrar e aparecer para o continente. "A justiça triunfou", celebrou o técnico Miodrag Bozovic. "É uma grande oportunidade para o time."

Com o retorno do FC Rostov para os classificados à Liga Europa, o Spartak Moscou, clube nove vezes campeão nacional na Rússia, ficará fora de torneios continentais na próxima temporada.