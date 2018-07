Time sub-23 do Inter se reabilita e supera Cerâmica por 2 a 1 no Gaúcho

GRAVATAÍ - Depois do empate com o Passo Fundo na estreia, o Inter conseguiu se recuperar e derrotou o Cerâmica por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em Gravataí, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Jogando com o time sub-23, já que o elenco principal ainda está em pré-temporada, a vitória foi conseguida graças aos dois gols do meia-atacante Maurinho.

O Inter optou por escalar o time Sub-23 nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, enquanto o elenco principal faz a pré-temporada completa. Assim, nem mesmo o recém-contratado técnico Dunga esteve no comando nesses dois jogos iniciais da competição estadual - Osmar Loss vem sendo o responsável. Mas os titulares entram em ação no domingo, diante do Caxias.

Além da boa vitória fora de casa, que marcou a recuperação no Campeonato Gaúcho, o jogo desta quarta-feira teve a estreia do novo terceiro uniforme do Inter. O modelo feito pela fornecedora Nike, com listras verticais em vermelho e branco, é inspirado na camisa que era utilizada pelo clube de 1909 a 1912, nos três primeiros anos depois da sua fundação.

A vitória do Inter foi construída ainda no primeiro tempo, quando saíram os dois gols de Maurinho, aos nove e aos 44 minutos. "Fico muito feliz por ter feito os dois gols", comemorou o jogador. Na segunda etapa, o Cerâmica tentou reagir. Dinei descontou logo aos dois, mas o time de Gravataí não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida no Estádio Vieirão.