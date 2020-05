Times aprovam proposta de volta do Gaúcho a partir da metade de julho

O Campeonato Gaúcho agora tem uma estimativa oficial para ser retomado. Nesta quarta-feira, em reunião virtual que contou com a presença de dirigentes dos 12 clubes participantes do torneio, foi definido por decisão unânime a possibilidade de competição ser retomada entre a metade de julho e o início de agosto.

As equipes, assim, aprovaram a proposta da Federação Gaúcha de Futebol, que será encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, ao Ministério Público e para Secretaria Nacional de Esportes para validação. Também será preciso respeitar as medidas de isolamento social do governo estadual.

Além da data-base para volta do Campeonato Gaúcho, que precisará aplicar um protocolo de segurança, o que inclui a realização do duelos com os portões fechados na retomada e a testagem de todos os envolvidos, ficou definido que os clubes poderão se reforçar para a sequência do torneio, salvo casos de atletas que já atuaram na edição deste ano. E nenhuma equipe será rebaixada. Em compensação, quatro times vão cair em 2021.

O Gaúcho foi suspenso em 16 de março, por causa do surto de coronavírus, quando faltavam três rodadas para o término do segundo turno além dos confrontos da semifinal e decisão. O Caxias, campeão do primeiro turno, já estava garantido na finalíssima, que só não ocorrerá se o clube também ganhar o segundo.

A rodada de retomada do Estadual já tem previsto um Gre-Nal, no Beira-Rio. Duelos tradicionais, Brasil x Pelotas e Juventude x Caxias, também estão na programação. Grêmio e Inter já treinam em seus centros de treinamentos desde a semana passada.