Times campineiros em situações bem opostas no Campeonato Paulista

CAMPINAS - Responsáveis por uma das maiores rivalidades do Estado, Ponte Preta e Guarani entram no Campeonato Paulista em situações adversas. Enquanto o lado alvinegro é só tranquilidade e o foco está em preparar o time para a disputa da Série A do Brasileiro, o lado alviverde tenta mais uma vez se reerguer, após um 2012 que parecia ser bom, mas que terminou em tragédia.

O Guarani foi vice-campeão paulista no ano passado, mas acabou rebaixado para a Série C do Brasileiro. "Temos de nos espelhar no que fizemos no Paulista em 2012, quando o time estava desacreditado e chegou. Somos os atuais vices e temos objetivos no campeonato", avisou o meia Fumagalli.

Afundado em dívidas, o clube fez dez contratações modestas. O jogador mais conhecido é o zagueiro Thiago Matias, que já defendeu o Palmeiras e estava no São José-SP. Mas o grande reforço foi a chegada do experiente gerente de futebol Isaías Tinoco, com passagens por Flamengo e Vasco.

Pelos lados da Ponte Preta, o técnico Guto Ferreira recebeu 13 novos reforços, mas vai apostar no entrosamento do time do ano passado. Das caras novas, o destaque fica para o meia Ramirez, que estava no Corinthians. "Vim para ser protagonista e levar taças. Considero a Ponte uma equipe grande e que sempre aspira coisas boas nas competições", disse o jogador.

O atacante William, ex-Santos e Vitória, também chegou, assim como o lateral-direito Artur, que estava no Palmeiras.

Mas o time também perdeu importantes jogadores. O atacante Luan foi para o Atlético-MG e o volante Renê Júnior vai jogar no Santos. A diretoria acredita que com o time formado é possível sonhar alto e conseguir chegar ao título.

MERCADO DA BOLA

QUEM CHEGOU NA PONTE: Tiago Cametá e Artur (L); Bruno Silva, Ferrugem e Memo (V); Ramirez, Dinelson, Wellington Bruno, Diego Rosa e Geovane (M); Dennis, Chiquinho, Alemão e William (A)

QUEM CHEGOU NO GUARANI: Diogo (L); Leandro Souza, Thiago Matias e Tiago (Z); Eusébio (V); Wesley (M); Michel, Dudu, Siloé e Ronaldo (A).