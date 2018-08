Times de Gênova têm estreia adiada no Italiano após tragédia com queda de ponte

A Lega Serie A, empresa que organiza o Campeonato Italiano, anunciou nesta quinta-feira o adiamento das partidas dos dois clubes da cidade de Gênova, Sampdoria e Genoa, pela rodada inaugural da competição neste final de semana, por causa da tragédia ocorrida na última terça, quando a ponte Morandi despencou e deixou ao menos 39 mortos no colapso.

Os duelos Sampdoria e Fiorentina, no estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, e entre Milan e Genoa, no estádio San Siro, em Milão, seriam realizados neste domingo, a partir das 15h30 (de Brasília). De acordo com a Lega Serie A, as datas para a realização destas partidas serão determinadas no futuro, dependendo do calendário das equipes.

O pedido de adiamento foi feito pelos dois clubes de Gênova e prontamente aceito pela empresa organizadora do Campeonato Italiano e pelo rivais desta rodada. Além disso, o presidente da Lega Serie A, Gaetano Micciché, determinou que em todos os outros oito jogos deste final de semana os times joguem com uma faixa de luto no braço e que se faça um minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia.

O Campeonato Italiano começará neste sábado com duas partidas. A primeira, às 13 horas (de Brasília), será a estreia oficial do atacante português Cristiano Ronaldo na Juventus contra o Chievo Verona, em Verona. Mais tarde, às 15h45, a Lazio receberá o Napoli, no estádio Olímpico, em Roma. Os demais duelos são: Torino x Roma, Bologna x SPAL, Empoli x Cagliari, Parma x Udinese, Sassuolo x Internazionale e Atalanta x Frosinone.