Times de Manchester sofrem, mas estreiam com vitória na Copa da Liga Inglesa

Times ingleses mais badalados desta temporada europeia, Manchester United e Manchester City sofreram mais do que esperavam em suas estreias na Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira. Jogando fora de casa contra rivais menos expressivos, as duas equipes de Manchester até levaram sufoco antes de buscar a vaga nas oitavas de final da competição.

Em Northampton, no acanhado Sixfields Stadium, o United encerrou sua sequência de três derrotas na temporada, no Campeonato Inglês e na Liga Europa, ao derrotar por 3 a 1 o Northampton Town. O time de José Mourinho encontrou dificuldades contra o adversário da terceira divisão porque poupou titulares.

A situação só não se complicou para os favoritos porque o goleiro anfitrião, Adam Smith, falhou duas vezes, facilitando a vida do United. O primeiro gol surgiu aos 17, depois que o goleiro fez defesa com as mãos fora da área. Na cobrança dentro da área, Rooney bateu forte, a bola desviou na área e Carrick mandou para as redes.

O Northampton não se abalou e buscou o empate antes do intervalo. Blind fez falta dentro da área e Alexander Revell converteu a penalidade. Para evitar surpresas, Mourinho reforçou o time visitante com Ibrahimovic e Rashford na segunda etapa. E o United anotou o segundo, com Ander Herrera, aos 22.

E, se o time da casa ainda sonhava com novo empate na partida, o goleiro Adam Smith tratou de garantir o triunfo dos visitantes. Em uma saída desastrada do gol, Rashford aproveitou a sobra e marcou o terceiro do United.

Também longe de casa, o Manchester City levou sustos inesperados contra o Swansea. Na estreia do novo uniforme, com tons de laranja, roxo e azul, o time comandado por Joseph Guardiola venceu por 2 a 1 no Liberty Stadium.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Gael Clichy anotou o primeiro dos visitantes aos 4 minutos e Aleix Garcia ampliou aos 23. No entanto, Gylfi Sigurdsson descontou nos minutos finais e abriu espaço para pressão dos donos da casa.

Assim, mesmo com time misto, o City manteve o aproveitamento de 100% na temporada europeia, sob o comando de Guardiola. São nove jogos e nove vitórias até agora, com o novo treinador.

TOTTENHAM GOLEIA

Também fazendo sua estreia na competição, o time londrino foi quem conquistou a vitória mais tranquila entre os grandes da Inglaterra. Christian Eriksen foi o nome do jogo ao marcar dois gols na goleada de 5 a 0 sobre o Gillingham, diante de sua torcida.

Eriksen abriu o placar aos 31 minutos de jogo. Mas o Tottenham só deslanchou depois do intervalo. O mesmo Eriksen anotou o segundo gol aos três da segunda etapa. E Vincent Janssen marcou o terceiro da partida apenas dois minutos depois. Joshua Onomah ampliou aos 20 e Erik Lamela selou a goleada aos 23.

OUTROS RESULTADOS

Outros cinco times avançaram às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta. O Bristol City derrotou o Fulham por 2 a 1, fora de casa, enquanto o Sunderland bateu o Queens Park Rangers pelo mesmo placar.

O Southampton se garantiu na próxima fase ao superar o Crystal Palace por 2 a 0. Já o West Ham United despachou o Accrington Stanley pelo placar de 1 a 0. Em Stoke, o time da casa se despediu da competição ao ser batido pelo Hull City por 2 a 1.