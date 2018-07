Times de Manchester vencem e perseguem líder Chelsea

MANCHESTER - Os rivais Manchester United e City seguem próximos ao Chelsea na luta pela liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, ambos venceram seus jogos, válidos pela oitava rodada da competição, e chegaram aos 18 pontos, com quatro a menos do time londrino, que passou pelo Tottenham (4 a 2).

Segundo colocado em razão dos critérios de desempate, o Manchester United levou um susto, mas venceu o Stoke City por 4 a 2. O atacante Wayne Rooney foi o principal nome do jogo. Ele marcou um gol contra, aos 10 minutos do primeiro tempo, mas se redimiu e fez dois a favor do seu time, aos 26 minutos da etapa inicial e aos 19 minutos do segundo tempo.

Os outros gols do Manchester United foram feitos por Van Persie, aos 44 minutos da primeira etapa, e Welbeck, no primeiro minuto do segundo tempo. Kightly, aos 13 minutos da etapa final, diminuiu para o Stoke City.

Em duelo definido apenas nos instantes finais, o Manchester City venceu o West Bromwich Albion por 2 a 1, fora de casa. Long abriu o placar do time da casa aos 22 minutos do segundo tempo, mas Dzeko brilhou e assegurou o triunfo, de virada, dos atuais campeões ingleses com gols aos 35 e aos 46 minutos.

O Liverpool conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Inglês ao vencer o Reading por 1 a 0, em casa. O único gol da partida foi marcado por Sterling, aos 29 minutos do primeiro tempo. O resultado deixou o time em 11º lugar, com nove pontos.

Em casa, o West Ham goleou o Southampton por 4 a 1 e subiu para o sétimo lugar no Campeonato Inglês, com 14 pontos. Noble foi o principal destaque do triunfo ao anotar dois gols. O Swansea bateu o Wigan por 2 a 1, enquanto o Fulham superou o Aston Villa por 1 a 0.