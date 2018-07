Times de São Paulo decepcionam novamente na Série D

SÃO PAULO - Penapolense e Botafogo, dois representantes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional -, continuam decepcionando. Os dois voltaram a perder, neste domingo, quando aconteceu o encerramento da terceira rodada. O destaque ficou para o Sergipe-SE, que goleou o Juazeirense-BA por 6 a 1. Londrina-PR, Nova Iguaçu-RJ e Nacional-AM são os únicos times com 100% de aproveitamento.

Pelo Grupo A7, o Penapolense foi até Santa Catarina e perdeu para o Marcílio Dias por 2 a 1, ficando na lanterna, sem pontuar em dois jogos. No sábado, o Vila Nova-MG venceu por 2 a 1 o Juventude-RS, que ainda lidera com seis pontos, seguido por Santo André-SP, que folgou, e Marcílio Dias, com quatro pontos cada. O Vila Nova tem três, em quarto lugar.

O Botafogo foi até o interior gaúcho e perdeu para o Lajeadense-RS por 2 a 0, ficando na lanterna do Grupo A8, sem pontuar em dois jogos. O time de Lajeado é vice-líder, com cinco pontos, um atrás do líder Londrina, que em casa venceu por 1 a 0 o Metropolitano-SC, com quatro pontos em terceiro lugar. O J.Malucelli-PR folgou e só tem um ponto, em quarto.

O Sergipe aproveitou bem o fato de jogar em casa para massacrar o Juazeirense por 6 a 1, mantendo a liderança isolada do Grupo A4, agora com sete pontos. O vice-líder é o Botafogo, da Paraíba, com cinco pontos, que fora de casa bateu o CSA-AL por 1 a 0, em Maceió.

Outra goleada aconteceu no sertão pernambucano, com o Salgueiro-PE enfiando 4 a 1 no Gurupi, do Tocantins, se distanciando na liderança do Grupo A2, com sete pontos. Quem está surpreendendo no Grupo A3 é o Tiradentes-CE, que venceu em casa, por 3 a 0, o Ypiranga, de Pernambuco, chegando aos sete pontos, na liderança isolada. Na região Centro-Oeste, pelo Grupo A5, o Mixto-MT assumiu a liderança isolada, com seis pontos, ao bater em casa, por 1 a 0, o Goianésia-GO.

Pelo Grupo A6, a briga pelas duas primeiras posições promete ser boa. O Tupi-MG ainda lidera, com seis pontos, mas depois de perder para o Resende-RJ por 1 a 0, no interior fluminense, divide a ponta com o Nova Iguaçu, com seis pontos, com dois jogos e folgando na rodada. O Araxá-MG somou seus primeiros pontos ao vencer o Aracruz-ES por 3 a 2. O time mineiro tem três pontos ao lado do Resende, enquanto que o capixaba fica segurando a lanterna sem pontuar.

JOGO CANCELADO - No Grupo A1, o Plácido de Castro-AC venceu o Náutico-RR por 2 a 1, chegando aos quatro pontos. O líder Nacional-AM, com seis pontos, não pôde jogar porque seu jogo contra o Genus, em Rondônia, foi cancelado. Existe uma pendência jurídica, uma vez que o Remo tenta pegar uma vaga do Paragominas-PA ou do Genus.

Confira a 3.ª rodada da Série D:

Sábado

Villa Nova-MG 2 x 1 Juventude-RS

Domingo

Resende-RJ 1 x 0 Tupi-MG

Tiradentes-CE 3 x 0 Ypiranga-PE

CSA-AL 0 x 1 Botafogo-PB

Ypiranga-AP 1 x 0 Maranhão-MA

Sergipe-SE 6 x 1 Juazeirense-BA

Brasília-DF 1 x 1 Águia Negra-MS

Marcílio Dias-SC 2 x 1 Penapolense-SP

Londrina-PR 1 x 0 Metropolitano-SC

Salgueiro-PE 4 x 1 Gurupi-TO

Potiguar-RN 1 x 1 Guarany-CE

Mixto-MT 1 x 0 Goianésia-GO

Araxá-MG 3 x 2 Aracruz-ES

Lajeadense-RS 2 x 0 Botafogo-SP

Plácido de Castro-AC 2 x 1 Náutico-RR

Genus-RO x Nacional-AM (cancelado)