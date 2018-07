Times de SC e MT avançam à segunda fase da Copa do Brasil

Dois times de Santa Catarina e do Mato Grosso avançaram à segunda fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Chapecoense e Criciúma se classificaram graças por dois gols de diferença na partida de ida, enquanto Cuiabá e Luverdense se garantiram na próxima fase ao vencerem seus jogos da volta.

A Chapecoense foi até Tocantins para golear o Interporto-TO por 5 a 2. Chegou a estar vencendo por 5 a 0, mas sofreu dois gols no final do jogo. Na segunda fase, vai pegar o vencedor do confronto entre Sport, de Recife, e CENE-MS.

O Criciúma goleou o Real Noroeste, por 4 a 1, no Espírito Santo. Agora aguarda a definição do duelo entre Lajeadense-RS e Bragantino, que atuaram no Rio Grande do Sul, com vitória, de virada, por 2 a 1, do time gaúcho, nesta quarta. A partida da volta está marcada para o dia 16 de abril.

Entre os times catarinenses que entraram em campo nesta quarta, só o Figueirense não evitou o confronto de volta ao empatar com o Princesa do Solimões-AM, no Amazonas, por 2 a 2, após abrir 2 a 0. Na volta pode empatar até por 1 a 1 para avançar e pegar o vencedor do duelo entre seu rival Avaí e o Operário-MT.

No Mato Grosso do Sul, Águia Negra-MS e Paysandu empataram por 2 a 2. Na volta, em Belém, até o empate por um gol dará a vaga ao Papão da Curuzu. Dois times do Mato Grosso, jogando em casa, garantiram suas vagas nos jogos de volta. Um deles é o Cuiabá, que fez 2 a 0 sobre o Murici-AL e reverteu a derrota em Alagoas, por 3 a 2, ficando com 5 a 3 de saldo de gols. O Cuiabá vai pegar Vasco ou rio Branco-AC.

Em Lucas do Rio Verde-MT, o Luverdense bateu por 1 a 0 a Cabofriense, garantindo a vaga com quatro pontos porque na ida tinha empatado, por 1 a 1. O time mato-grossense agora vai enfrentar o vencedor do duelo entre Bahia ou Nacional-AM.

A rodada da semana terá três jogos de volta nesta quinta-feira, com favoritismo para quem ganhou na ida: Capivariano-SP, Independente-PA e ABC-RN.