Times do Paulistão vão dividir parte da premiação para cobrir custos com covid-19

Os 16 times do Campeonato Paulista Sicredi 2021 chegaram a um acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta sexta-feira para dividir de forma igualitária parte da premiação total, com o objetivo de cobrir os custos com os protocolos da covid-19 durante a competição. Na prática, os valores a serem recebidos pelos 14 times mais bem colocados serão reduzidos em 30%.

Do valor total de R$ 11.790.000,00 que seria distribuído entre o primeiro e o 14º colocado do campeonato, R$ 3.530.000,00 serão divididos de maneira igualitária entre as 16 equipes que participam do campeonato, incluindo assim até os dois times que serão rebaixados - o São Caetano é um deles, o outro será conhecido no fim de semana.

"O intuito dessa ação solidária é que todos se ajudem no pagamento dos custos com o cumprimento do rigoroso protocolo de saúde da competição, que envolve aumento no número de testes, o ambiente controlado, entre outras medidas", explicou a FPF, em comunicado divulgado nesta tarde.

O desconto na premiação total vai render R$ 221.125,00 a cada time para ajudar nos custos causados pela pandemia. O total a ser distribuído como forma de premiação será de R$ 7.930.000,00, sendo que o campeão agora embolsará R$ 3,5 milhões. Antes da divisão dos custos, eram R$ 5 milhões.

O vice-campeão, que antes levaria R$ 1,65 milhão, vai receber R$ 1,15 milhão. Entre o terceiro e o quarto colocados, os valores cairão de R$ 1,08 milhão e R$ 850 mil para R$ 755 mil e R$ 595 mil, respectivamente.