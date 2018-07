Times ingleses podem mandar no futebol europeu, diz Wenger

Sky Sports, canal pago, aceitou em gastar 4,2 bilhões de libras para transmitir 126 jogos ao vivo da Liga Inglesa de 2016 até 2019, enquanto o rival BT vai pagar 960 milhões de libras para transmitir 42 jogos por temporada.

Somente o Chelsea e o Manchester United ganharam a Liga dos Campeões nos últimos 10 anos, mas Wenger espera que os clubes ingleses usem o dinheiro extra, agora que têm o poder de "atrair quem quiserem".

"Isso deixa os clubes em uma posição maior e mais forte financeiramente em toda a Europa", disse o francês, que foi o primeiro técnico da Liga Inglesa a montar um time sem um único jogador inglês em 2005, à repórteres.

"Isso vai contribuir para que os melhores jogadores do mundo venham para a Inglaterra. O movimento de jogadores é sempre ligado ao poder econômico e financeiro dos países. Quando era técnico em Mônaco nós compramos os jogadores ingleses, porque fomos os primeiros a ter o dinheiro da televisão. Hoje o maior poder financeiro está na Inglaterra e os melhores jogadores vem para cá", disse Wenger.

Clubes da Espanha podem questionar isso, com o Campeonato Espanhol dando boas-vindas à Gareth Bale em 2013 como o jogador mais caro do mundo após sua transferência do Tottenham Hotspur para o Real Madrid, por 100 milhões de euros.

O ganhador da bola de ouro Cristiano Ronaldo também está no Real Madrid após sair do Manchester United em 2009 por 80 milhões de libras, enquanto Suárez - cujo Wenger tentou assinar por 40 milhões na última temporada - se juntou ao Barcelona por cerca de 75 milhões de libras em julho.

(Reportagem de Michael Hann)