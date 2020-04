Times ingleses vão receber dinheiro adiantado para ajudar em problemas de caixa

Os clubes do Campeonato Inglês, apesar de ricos, não estão imunes aos reflexos da pandemia do novo coronavírus. Com a competição interrompida por tempo indefinido, as equipes estão sofrendo com seus caixas. Com isso em vista, a Premier League anunciou que vai adiantar valores para auxiliar no momento de dificuldade financeira.

Os pagamentos serão relacionados ao adiantamento de premiações do Campeonato Inglês, de acordo com a posição de cada equipe, além de direitos de transmissão. Os 20 clubes concordaram com o financiamento para lidar com a falta de renda enquanto o torneio nacional está paralisado. Os pagamentos giram em torno de R$ 127 milhões (20 milhões de libras).

A liberação parcial das premiações por posição é um prêmio em dinheiro que os clubes já receberiam normalmente, enquanto que as outras taxas se referem a quantas partidas cada time tinha participado em transmissões de TV ao vivo. As equipes ainda vão receber parte de seus fundos para a próxima temporada nos próximos meses.

O acordo para os adiantamentos desta temporada, divulgado pelo The Times e pela BBC, foi decidido pelas entidade em assembleia geral ocorrida na semana passada. Com o Campeonato Inglês paralisado e sem ainda previsão de retorno, terá de haver ajustes com relação a esses pagamentos no fim da competição conforme as posições finais na tabela de classificação.

De acordo com a BBC, o montante de dinheiro que está sendo liberado é cuidadosamente calculado, baseado nos problemas financeiros que cada equipe tem passado e com base no pior cenário possível, caso as emissoras peçam reembolso se os eventos esportivos restantes não forem realizados e, consequentemente, não transmitidos.

A Premier League, entidade que organizado o torneio nacional da Inglaterra, já compreendeu que pode ter um prejuízo de 762 milhões de libras em renovações no direito de transmissão caso caso a temporada não seja concluída.