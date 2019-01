Times trocam Brasil pela Flórida na pré-temporada

Pelo quinto ano consecutivo, o Brasil estará representado na Flórida Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos sem peso do ponto de vista esportivo, mas importante em termos de visibilidade e negócios. De quebra, é a chance rara de enfrentar times europeus.

Flamengo e São Paulo são os convidados em 2019, e medirão forças com Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda. As despesas com deslocamento e estadia são pagas pela organização do evento, o que representa também redução nos custos da pré-temporada aos times brasileiros.

Além das partidas em si, transmitidas para mais de cem países, o torneio oferece diversas oportunidades para que os participantes realizem ações de ativação da marca, como, por exemplo, presença de atletas em eventos no intervalo de jogos da NBA para um desafio de arremessos, duelos entre ex-jogadores dos clubes – Zico, Denílson e Van der Sar estarão nesta edição – e atrações que gerem engajamento com o público. A cantora Ivete Sangalo vai cantar na Fan Fest e também no estádio em um dos dois dias de jogos.

São Paulo e Flamengo estreiam na próxima quinta-feira, contra Eintracht e Ajax, respectivamente. No dia 12, os duelos se invertem, e paulistas encaram holandeses, às 15h, enquanto cariocas medem forças com os alemães.

De quatro edições, os brasileiros ganharam duas: Atlético-MG (2016) e São Paulo (2017).