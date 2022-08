Werner estreia com gol em retorno ao RB Leipzig, mas não evita empate com Colônia no Alemão

O atacante alemão Timo Werner voltou ao Red Bull Leipzig com gol logo na primeira partida. Após passagem pelo Chelsea, o atacante abriu o placar do jogo contra o Colônia ao arriscar um chute de longe. O atacante contou com uma ajuda do goleiro para marcar. Apesar de sair na frente, o Leipzig precisou superar uma desvantagem numérica e ficou no empate por 2 a 2 jogando em casa pela 2ª rodada do Campeonato Alemão.

Aos 36 minutos saiu o gol de Werner. O Colônia reagiu rápido e empatou quatro minutos mais tarde com Florian Dietz. Dominik Szoboszlai, do Leipzig, foi expulso por conduta violenta aos 46 minutos. Mesmo com um a menos, o time da casa retomou a frente do placar com Nkunku aos 11 minutos do segundo tempo. Mas o Colônia empatou de novo com gol contra de Gvardiol aos 27, 2 a 2.

A manhã de sábado não foi muito boa para os times mandantes. Dos cinco jogos, apenas o Hoffenheim venceu jogando em casa. O time bateu o Bochum por 3 a 2 de virada após estar perdendo por 2 a 0 com 13 minutos de jogo. Quem também perdeu jogando em casa foi o Bayer Leverkusen, derrotado por 2 a 1 pelo Augsburg. Werder Bremen e Stuttgart empataram por 2 a 2. Já o Hertha Berlin segue sem vencer após empate por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt.