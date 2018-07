Tinga admite desmotivação para disputa do 3º lugar no Mundial

A surpreendente derrota para o Mazembe por 2 a 0, na terça-feira, em Abu Dabi, ainda abala os jogadores do Internacional. Decepcionado com a chance desperdiçada de disputar uma decisão do Mundial de Clubes, o volante Tinga admitiu que será complicado permanecer nos Emirados Árabes Unidos nos próximos dias.

O meio-campista reconheceu não ter qualquer motivação para participar do jogo que vale o terceiro lugar do Mundial de Clubes, no sábado. "O pior está por vir, que é jogar o terceiro lugar. Não estamos acostumados com isso, não estava nos nossos planos. É algo novo, ficar mais dias aqui por causa disso é difícil", afirmou, em entrevista ao SporTV.

Tinga revelou que foi difícil para ele, assim como para os outros jogadores, dormir após o revés nas semifinais do Mundial de Clubes. "A gente fica pensando no que podia ter feito, nos erros que cometemos. Só consegui dormir depois de umas 5, 6 horas. Foram só umas 3 horas de sono".