Tinga admite fase ruim, mas mira reação no Palmeiras De volta ao time titular nos últimos jogos do Palmeiras, o meia Tinga admitiu nesta sexta-feira que vinha passando por uma fase ruim antes de ganhar uma nova chance do técnico Luiz Felipe Scolari. O jogador foi titular nos jogos contra Prudente, pelo Paulistão, e Santo André, pela Copa do Brasil.