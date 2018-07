Tinga e Andrezinho voltam a treinar com bola no Inter

A dupla participou de uma atividade em gramado reduzido junto com os jogadores que não estiveram em campo contra o Corinthians. Os dois, porém, ainda não vão voltar ao time contra o São Paulo, no domingo.

"É muito bom voltar a ter o contato com a bola. Estava precisando disso. Me senti muito bem", disse Andrezinho, que está parado desde a final do Gauchão, em maio, quando sofreu uma lesão na fíbula. Tinga, por sua vez, está afastado há duas semanas com uma entorse no tornozelo.

CAVENAGHI - Ex-jogador do Internacional, o atacante Cavenaghi foi apresentado nesta sexta-feira no River Plate, que caiu para a segunda divisão do futebol argentino e, mesmo assim, conseguiu repatriar um de seus maiores ídolos recentes.

"Amo esta camiseta. Passei metade da minha vida neste clube e por isso acredito que todos temos que nos unir para recolocá-lo no lugar que merece", disse o jogador em sua primeira entrevista em sua volta ao Monumental.