Tinga e Nei intensificam treino físico no Inter

O trabalho mais intenso contou ainda com o meia Dátolo, que também fez treino específico com o preparador físico. Já o volante Guiñazu fez apenas corridas leves. O argentino sofreu uma torção no joelho na semana passada, antes do jogo contra o Cruzeiro, e será reavaliado pelo departamento médico no decorrer da semana.

Os demais atletas fizeram um treino em campo reduzido no campo suplementar do Beira-Rio no período da tarde. O grupo terá trabalho dobrado também na terça, com treino em dois períodos. O técnico Dorival Júnior vai aproveitar as atividades para começar a esboçar o time que enfrentará o Ypiranga, de Erechim, na abertura do segundo turno do Gauchão. O jogo será disputado na noite de sábado, no Beira-Rio.