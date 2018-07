'Tínhamos de eliminar o jogo de volta', diz santista Paulinho

Com a vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Galvez, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, o Santos conseguiu se classificar sem a necessidade do jogo de volta, que estava marcado para a Vila Belmiro. Este era o principal objetivo do grupo, de acordo com o atacante Paulinho, autor do segundo gol da vitória. "Nós tínhamos de eliminar o jogo de volta. Nossa intenção era essa e conseguimos", afirmou o jogador.

A equipe atuou unicamente com os reservas e foi dirigida por Lucas Silvestre, auxiliar e filho do técnico Dorival Junior. Apesar dos problemas de entrosamento no começo, o time se impôs e praticamente não correu riscos. Os outros gols foram marcados por Longuine e Fernando Medeiros.

Desde que foi contratado, Paulinho ainda não conseguiu se firmar no Santos. Com a convocação de Gabriel, Lucas Lima e Ricardo Oliveira para a disputa da Copa América com a seleção brasileira, as chances devem aumentar. O ex-jogador do Flamengo que não se sente propriamente como um reserva. "O professor Dorival Junior sempre fala que todos devem se sentir como titulares. Não existe Santos A ou Santos B e todos têm de estar preparados para jogar", afirmou. "Todos os jogadores têm condições de atuar", completou.

Na próxima fase, o Santos aguarda o vencedor do duelo entre América-RN, Gama ou ABC - os jogos ainda não foram definidos. No sábado, a equipe estreia no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro na Vila Belmiro.