'Tínhamos de ganhar de qualquer jeito', diz santista Elano

O meia Elano afirma que a vitória sobre o Sport, por 3 a 1, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi fundamental para o Santos iniciar uma recuperação em outra competição, no Campeonato Brasileiro, e sair da zona de rebaixamento. "Hoje, nós passamos uma etapa e ganhamos de uma grande equipe. Agora, temos de buscar uma sequência de vitórias", afirmou o meia santista.

Elano entrou no segundo tempo para substituir Marquinhos Gabriel. Sua missão era organizar o jogo e criar as jogadas de ataque. Foi razoavelmente bem nas duas funções. Para o jogador, era mais importante vencer. "Não tínhamos de jogar, tínhamos de ganhar. Era um jogo de coração, um jogo para homens. Nós tínhamos de ganhar de qualquer jeito", disse Elano.

O experiente jogador santista afirma que os jogadores receberam a visita de torcedores do Santos no Centro de Treinamento antes da partida. Segundo ele, a visita foi de apoio. "A torcida foi ao CT para nos apoiar. Eles disseram que sabiam as dificuldades e estavam com a gente. A gente só sai dessa situação ruim porque acontecem coisas desse tipo no Santos. O Santos é um time diferente", afirmou Elano.

O próximo adversário do Santos na Copa do Brasil será definido por sorteio. No Campeonato Brasileiro, a equipe vai enfrentar o Joinville, na Vila Belmiro.