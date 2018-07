Tiradentes e Gurupi se garantem na 2.ª fase da Série D Se no sábado o Tupi foi o primeiro time a se classificar à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo mais dois times se garantiram no estágio seguinte da competição. Sem sofrer nenhum gol até o momento, o Tiradentes foi até Vitória de Santo Antão (PE) e venceu o Ypiranga por 1 a 0, fora de casa, chegando aos 16 pontos no Grupo A3. O Gurupi confirmou a vaga ao bater o favorito Salgueiro, por 2 a 1, em Gurupi, e atingir os 15 pontos no Grupo A2.