Tiradentes e Plácido de Castro-AC avançam na Série D Os dois últimos classificados às quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - foram conhecidos nesta terça-feira. Tiradentes, do Ceará, e Plácido de Castro, do Acre, foram beneficiados pelos resultados do primeiro jogo, confirmaram as vagas e seguem lutando pelo acesso à Série C de 2014.