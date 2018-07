Tiramos show da arena do Palmeiras, celebra diretor do São Paulo

O São Paulo vai receber em fevereiro do ano que vem o show do Rolling Stones no Morumbi e um diretor do clube usou o Twitter na noite desta quinta-feira para comemorar que conseguiu tirar o evento do estádio do Palmeiras. Responsável pela pasta de marketing, Vinícius Pinotti celebrou ter transferido o local da apresentação da banda inglesa, antes marcado para a casa do rival.

"Muito obrigado a todos que estão confiando no meu trabalho à frente do marketing Tricolor. Já começamos bem, tirando um mega show da Arena W Torre", escreveu o dirigente, que trocou o nome do estádio do Palmeiras. Em vez de Allianz Parque, o diretor do São Paulo menciona o nome da construtora responsável pela reforma da casa do rival.

Desde a inauguração da nova arena, em novembro do ano passado, o Palmeiras tem conseguido atrair mais shows musicais. Enquanto o Morumbi recebeu em janeiro o Foo Fighters e terá neste mês o Pearl Jam, a casa Alviverde teve apresentações de artistas como Paul McCartney, Katy Perry, Muse e Rod Stewart.

Os Rolling Stones anunciaram nesta quinta-feira quatro apresentações no Brasil, duas delas no Morumbi, em fevereiro. Antes da confirmação, o site oficial da banda afirmava que os locais dos dois shows em São Paulo seriam no Allianz Parque. Depois, a informação foi atualizada para o estádio do Morumbi.