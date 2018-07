'Tirar torcida visitante empobrece o jogo e não tem efeito nenhum'

O clássico de torcida única significa o reconhecimento da polícia de que não é capaz de conter a violência e ao mesmo tempo tira uma das coisas mais bonitas do futebol, que é a disputa entre os torcedores com gozação, brincadeiras. Se isso vai fazer a violência diminuir? Tenho dúvidas. As confusões têm ocorrido longe dos estádios.

Já está mais do que claro que a política de repressão não funcionou. É preciso repensar a política de esportes e lazer e a forma de lidar com as torcidas organizadas. Precisa-se de uma conscientização. Desde a década de 90 existe essa política de repressão e isso já ficou claro que não é a solução. Tirar torcida visitante do estádio empobrece o espetáculo e não tem efeito algum.

Falta também que atletas e clubes façam uma campanha para conscientizar os torcedores que querem aumentar sua masculinidade agredindo aos outros. Não podem agir como se eles não tivessem nada a ver com isso.