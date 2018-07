Tirone cobra elenco e diz que 'não aceita' rebaixamento O clima no anúncio da despedida do goleiro Marcos era de festa, mas o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, não conseguiu esquecer o momento difícil da equipe no Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista coletiva do ídolo palmeirense, Tirone pediu a palavra, cobrou o elenco e disse que não vai aceitar o rebaixamento para a Série B.