Tirone concorda com críticas de Kleina: 'É verdade'

O treinador ainda reclamou da diretoria pelo fato dela ser omissa na hora da cobrança. "O Palmeiras tem de parar de passar a mão na cabeça de certos jogadores. Queria ver se fosse com outros atletas, se a atitude seria a mesma", ironizou o treinador.

Presidente ainda em exercício, Arnaldo Tirone concordou com as reclamações do treinador. "Não tenho o que falar. Nem vi a entrevista dele, mas o que ele falou é verdade sobre os reforços. Estamos demorando para contratar mesmo, mas não é por falta de trabalho. Estamos tentando anunciar alguém antes da eleição, mas não está fácil. Também estamos insatisfeitos com a situação", declarou, em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S.Paulo.

Tirone se esquivou ao ser questionado sobre a situação de Valdivia, mas deixou claro que não pretende tomar nenhuma atitude em relação ao jogador. "Já foi conversado sobre o assunto. O Valdivia está bem, voltou fisicamente bem e se dedicando nos treinos. Já acertamos tudo com o departamento de futebol e não quero opinar sobre o que o Valdivia fez. O mais importante é que ele está bem e vamos seguir em frente."

Fora da briga pela reeleição, Tirone segue na presidência do Palmeiras até a eleição, a ser realizada no dia 21 deste mês. Sem apoio político, o atual dirigente abdicou do direito de tentar se reeleger.