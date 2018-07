Tirone confirma a COF renovação de Barcos e diz que Riquelme está próximo

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, em reunião na noite da última terça-feira, se viu pressionado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização do clube, que cobrou explicações sobre o excesso de gastos com empréstimos bancários. Acuado, o dirigente confirmou a renovação do contrato do atacante Barcos e disse que praticamente contratou o argentino Riquelme.

A notícia do aumento para Barcos foi antecipada pelo Estado em novembro, mas Tirone sempre negou a informação. Barcos queria um reajuste salarial pelo fato de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção argentina e depois ameaçou deixar o clube, insatisfeito com a perspectiva de disputar a Série B. Para não perder seu principal jogador, Tirone acertou a renovação de contrato com o jogador, que agora tem o salário mais alto da equipe e vínculo até dezembro de 2016.

Quanto a Riquelme, o dirigente disse para alguns membros do COF que praticamente acertou a contratação do jogador do Boca Juniors. Pessoas ligadas ao Palmeiras estão na Argentina para tentar acertar a contratação do meia, mas ainda não têm nada definido. O técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, já avisou que vai pedir para Riquelme permanecer no time argentino e ajudá-lo em seu retorno ao clube.