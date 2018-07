Tirone desiste da reeleição no Palmeiras: 'Não há clima'

A pressão para que ele desistisse de tentar se manter no poder era grande no clube. As críticas pelo seu mandato só aumentaram após a queda do time no Campeonato Brasileiro, e ele já não contava com muitos aliados políticos.

"Não tem mais motivação nem clima", afirmou Tirone. "O termômetro foi o que aconteceu nos últimos dois meses. Perdemos a guerra no Brasileiro. O momento para se reeleger não era favorável, então achei melhor recuar."

Em 2011, Tirone chegou ao cargo graças aos apoios de Mustafá Contursi e Affonso Della Monica, ajudas que não viriam desta vez. O poder do presidente já havia sido enfraquecido após a decisão do Conselho de Orientação Fiscal (COF), na semana passada, que ordenou que qualquer contratação ou decisão do presidente teria de passar pelo crivo do órgão.

Sem Tirone na corrida eleitoral, o cargo de presidente deverá mesmo ficar restrito a Décio Perin e Paulo Nobre. Tirone, no entanto, ainda não definiu quem vai ganhar o seu voto.