Tirone diz que contrato de Barcos será estendido, mas que ainda falta assinar

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, em reunião no COF, confirmou a renovação de contrato do atacante Barcos. Ele disse que tudo foi discutido com os representantes do jogador e aceito pelas partes. Ocorre que Tirone também afirmou que a papelada desse novo vínculo ainda não foi assinada. Em entrevista ao Estado nesta sexta, o dirigente reafirmou o acordo e garantiu que qualquer informação diferente dessa é um mal-entendido.

"Existiu sim uma conversa para a extensão de contrato do Barcos e o irmão do jogador participou dela. O que não ocorreu ainda é a assinatura deste vínculo, mas estamos acertando as minutas do contrato e já está arranjado para que ele prorrogue seu compromisso com o Palmeiras por mais dois anos", explicou o presidente. "O Barcos ainda não assinou porque está viajando de férias, mas assim que voltar a São Paulo, assina e fica tudo bem."

Em relação a outro argentino, o meia Riquelme, o dirigente mostrou pessimismo. "Ele nos foi oferecido, mas não é fácil a transação. Riquelme mostrou interesse em jogar com a gente, mas é complicado, porque não posso dar mais 'gordura' no clube e inchar ainda mais as finanças do Palmeiras", disse o dirigente, que também não se mostrou animado com a possibilidade de reforçar o elenco ainda em 2012.

"Como podemos contratar? Com parceiros que nos ajudem e que acreditem que nós podemos bancar os jogadores com ações de marketing e finanças em dia. O Riquelme é um jogador que interessa, mas precisamos ver o que é melhor para o clube nesse mlmento. Acredito que para esse ano não devemos ter mais novidades", explicou, já destacando alguns pontos que poderiam jogar contra a vinda do meia do Boca Juniors para o Brasil. "Temos o Valdivia no setor e temos dois estrangeiros no elenco. Não estou descartando, mas é muito difícil."

Riquelme decide nos próximos dias seu futuro. O técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, disse que pretende contar com o jogador para a próxima temporada. Na edição deste sábado do Estado, Tirone fala sobre a crise política, outros possíveis reforços, faz um apelo à torcida e conselheiros e comenta sobre sua possibilidade de tentar a reeleição.