Tirone diz que priorizará futebol do Palmeiras em 2012

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, afirmou nesta terça-feira que a sua prioridade para o ano de 2012 é o futebol do clube. Sem ganhar nada no seu primeiro ano de mandato, o dirigente ressaltou que a temporada de 2011 foi atípica e que está em busca de reforços para o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que disputará quatro competições - Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

"Vamos priorizar o futebol em 2012. Esse ano foi atípico. Mas não está fácil trazer jogadores. Temos que ter frieza na hora de contratar", disse Tirone, logo após a visita do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), ao canteiro de obras da Arena Palestra.

"Não adianta trazer um jogador (caro) e esquecer o resto do time. Precisamos de dois jogadores para cada posição. Isso eu aprendi com o meu pai (Arnaldo Tirone, diretor do Palmeiras nas décadas de 50 e 60, quando o clube formou a famosa Academia)", afirmou o presidente palmeirense. Até o momento, a única contratação foi o lateral-esquerdo Juninho, do Figueirense.