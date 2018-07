Tirone encaminha renovação de Marcos Assunção A diretoria do Palmeiras deixou para a última semana a renovação de contrato do volante Marcos Assunção, um dos nomes mais importantes nesta temporada. O jogador tem vínculo com o clube até 31 de dezembro e já poderia, por lei, assinar com algum outro interessado. Ele prefere, no entanto, esperar pelo sinal verde do time paulista, onde também planeja encerrar a carreira.