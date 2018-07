Tirone fala em reforçar Palmeiras com 'criatividade' Com todo o imbróglio envolvendo a Arena Palestra aparentemente resolvido, o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, já pode voltar a se concentrar em suas duas outras prioridades: organizar o financeiro do clube e reforçar o time comandado por Luiz Felipe Scolari. O dirigente lembra da importância de equilibrar as finanças para poder sustentar o futebol.