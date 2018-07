Tirone garante Felipão em 2012 e diz que ele manda sim no Palmeiras

SÃO PAULO - O presidente Arnaldo Tirone garantiu que o técnico Luiz Felipe Scolari permanecerá no Palmeiras até o fim do seu contrato, em dezembro de 2012. "O Felipão fica. É claro que ele fica", disse em entrevista à TV Bandeirantes. "Se não tivesse de ficar, já teria saído."

Esta semana, o gerente de futebol do clube, César Sampaio, revelou que Felipão também deseja ficar no clube para a próxima temporada. "Ele me disse que ficá mesmo se o Palmeiras cair para a Segunda Divisão", disse Sampaio. Tirone comentou ter uma relação profissional com o treinador e que jamais ficaria contra ele. Mas garantiu também ser amigo do técnico.

O presidente comentou que sua maior preocupação quando assumiu o Palmeiras foi organizar o clube. Leia-se pagar as contas. Tirone desafio quem quer que fosse a provar que os salários dos jogadores não estão em dia. "É só perguntar para o Felipão ou para os jogadores. Está em dia e não é de hoje."

Tirone afirmou ainda que atendeu dentro do possível às reivindicações do treinador. Citou o exemplo de Ricardo Bueno, que para ele é um bom atacante. "Já havia o interesse nele desde o ano passado." Comentou que o Palmeiras tentou Emerson, do Corinthians, e Borges, do Santos. Em não conseguiu.

Em sua entrevista quinta-feira, Felipão deixou claro que nesta temporada ele ajudou a diretoria do Palmeiras e concordou em trabalhar com o elenco que tinha no clube, com um ou outro reforço. Mas que espera muito mais para 2012. "O Felipão é tão honesto e equilibrado que soube do momento do Palmeiras e não me pediu nada absurdo. Ele tem razão em pedir mais. Todos nós queremos mais. E ele vai ter os seus reforços", garantiu Tirone.

Provocado, o presidente falou grosso, bayeu no peirto e afirmou que ele manda sim nas coisas do Palmeiras. Foi duro sem perder a elegância em suas declarações. "É preciso dar soco na mesa na hora certa."